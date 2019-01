Sándwich de jamón y pimiento morrón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Un sándwich de jamón con queso y pimiento morrón. La parte exterior del sándwich se unta con mantequilla y se tuesta en un sartén o comal. Ingredientes 2 cucharadas de mayonesa o crema

2 rebanadas de pan

2 rebanadas de queso provolone

2 rebanadas de jamón

1/2 pimiento morrón enlatado, escurrido y rebanado

1/2 cucharadita de mantequilla

2 cucharaditas de queso parmesano o romano, rallado Cómo hacerlo 1. Unta la mayonesa en un lado de cada rebanada de pan. En una rebanada del pan, coloca una rebanada del queso, luego jamón, pimiento y segunda rebanada de queso. Cubre con la otra rebanada de pan. Unta la mantequilla en los lados exteriores del pan y espolvorea con el queso parmesano. 2. Calienta un sartén a fuego medio. Coloca el sándwich sobre el sartén y tuesta ambos lados hasta que tome un color café dorado y el queso se haya derretido. También puedes tostar este sándwich en la parrilla eléctrica. Corta el sándwich a la mitad y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.