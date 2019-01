Mini Guiness Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 1 Una deliciosa bebida de licor de café y licor de crema irlandesa que parece un vasito de cerveza Guiness. Aprendí esta receta en la ciudad de Londres. Ingredientes 2 onzas de licor de café

1/2 onza de licor de crema irlandesa Cómo hacerlo 1. Llena un caballito o vaso chico con el licor de café, dejando un poco de espacio. Agrega la crema irlandesa la cual debe flotar perfectamente haciendo formando la "espuma" de to mini-guiness.

