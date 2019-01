Espagueti con almejas rápido Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una receta fácil y rápida, capaz de satisfacer el apetito y paladar de un buen grupo de comensales. Me gusta servirlo con vino blanco, ensalada verde y pan de ajo. Ingredientes 500 gramos de espagueti

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

2 latas (200 gramos cada una) de almejas, picadas y con su jugo

1/2 taza de perejil fresco, picado finamente

1/2 taza de queso parmesano, rallado

Ramas de perejil, para adornar Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta, cocina entre 8 y 10 minutos, hasta que esté al dente, y escurre. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y saltea el ajo durante 1 minuto, hasta que esté suave. Incorpora las almejas y su jogo. Cocina, moviendo ocasionalmente hasta que el líquido se haya reducido a alrededor de 1/2 taza. 3. En un tazón grande, revuelve el espagueti con las almejas salteadas, perejil picado y queso pamesano. Adorna con ramas de perejil y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.