Salsa de elote y aguacate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Elotes tiernos y aguacates con cilantro, chile y jugo de limón hacen de esta salsa una verdadera delicia. Sirve para acompañar pollo o carne asada... o simplemente como botana con totopos de maíz. Ingredientes 2 elotes tiernos, sin hojas

2 aguacates, pelados y en cubos

1 cebolla roja, picada finamente

1 pimiento rojo, sin semillas y picado

1 cucharada de ajo, picado finamente

1 cucharada de comino en polvo 1 cucharadita de chile seco quebrado

1/4 taza cilantro fresco, picado

1/3 taza de vinagre de vino tinto

2 cucharadas de aceite de oliva

1/4 taza de jugo de limón fresco

Coloca los elotes de elote en una olla grande y crúbrelo con agua. Deja que hierva y cocina hasta que los granos se hayan ablandado, pero aún estén crujientes, aproximadamente 5 minutos. Escurre y enfría en agua fría. Desgránalos con un cuchillo. 2. Coloca los granos de elote en un tazón mediano. Incorpora los aguacates, cebolla morada, pimiento rojo y ajo. Agrega el comino, chile quebrado y orégano. Incorpora el vinagre, aceite de oliva y jugo de limón. Revuelve todo muy bien y sazona con sal y pimienta.

