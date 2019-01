Pollo encebollado al horno Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Pechugas de pollo cubiertas de cebollas y ajo, horneadas en una mezcla de de vino blanco y jugo de limón. Una receta tan deliciosa como sencilla. Ingredientes 2 cebollas medianas, rebanadas en aros

1 cabeza de ajo, dientes separados, pelados y rebanados

1/4 taza de jugo de limón amarillo eureka

1/2 taza de vino blanco

2 pechugas de pollo enteras, sin piel ni hueso

Páprika al gusto

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el hoven a 175° centígrados (350° F). Engrasa ligeramente un refractario. 2. Cubre el fondo del refractario con la mitad de las cebollas y la mitad de las rebanadas de ajo. Vierte el jugo de limón y el vino blanco. Sazona el pollo con páprika, sal y pimienta, y colócalo en el refractario. Cúbrelo con el resto de las cebollas y ajo. 3. Hornea durante 25 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.