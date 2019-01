Pasta con salsa de jitomates frescos Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Esta pasta es deliciosa como plato fuerte acompañada con una ensalada verde. Lo mejor de todo es que puedes prepararla en sólo unos minutos. Ingredientes 500 gramos de pasta penne o pluma

8 jitomates saladet (roma), picados

1/2 taza de aderezo italiano

1/4 taza de albahaca fresca, picada finamente

1/4 taza cebolla morada, picada

1/4 taza queso parmesano rallado Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua en una olla con un poco de sal. Agrega la pasta y cocina durante 10 minutos, hasta que quede al dente. Escurre. 2. En un tazón grande, revuelve la pasta con los jitomates, aderezo, albahaca, cebolla morada y queso parmesano.

