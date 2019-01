Dip tailandés de pollo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Caliente o tibio, este dip es siempre el más popular de la fiesta. Carne molida de pollo se cocina lentamente en una crema de coco con cacahuate. Te vas a sentir un poco culpable con todos los cumplidos porque esta deliciosa botana es muy fácil de preparar. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

680 gramos de carne de pollo, molida

2 chiles rojos chicos

2 dientes de ajo, machacados

1/2 taza de crema de cacahuate con trozos 1/3 taza de jugo de limón sin semilla

1 taza de leche de coco

1 1/2 cucharadas de salsa de pescado

1 cucharada de hierbabuena o menta, picada finamente Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el pollo y cocina, moviendo constantemente, hasta que haya perdido su color rosa. Incorpora los chiles, ajo, crema de cacahuate, jugo de limón, leche de coco y salsa de pescado. Deja quehierva, luego reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Agrega la hirbabuena. Sirve caliente o tibio y adorna con más hojas de hierbabuena. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.