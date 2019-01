Tofu con jengibre y ajo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta fácil. El tofu se cocina lentamente con una mezcla de ajo, jengibre y salsa de soya, luego se rocía con un poco de jugo de limón. Delicioso acompañado de arroz al vapor y verduras. Ingredientes 3 cucharadas de aceite de canola

2 cucharaditas de ajo, picado finamente

2 cucharaditas de raíz de jengibre, picado finamente

1 limón sin semilla

1 cucharada de salsa de soya, o al gusto

1. Calienta el aceite en un wok o sartén a fuego medio. Agrega el ajo y el jengibre y cocina, moviendo constantemente, durante 1 minuto. Agrega el tofu y la salsa de soya, y revuelve para cubrir bien. Tapa y cocina de 20 a 30 minutos. 2. Exprime el limón sobre el tofu antes de servir.

