Pollo asado estilo africano Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una receta tradicional africana, ideal para asar al aire libre. La marinada es una mezcla de chile en polvo con páprika y jugo de limón. Si te gusta la comida picante, te va a encantar este platillo. Ingredientes 1/4 taza de páprika

2 cucharadas de chile en polvo picante

1 taza de jugo de limón

3 dientes de ajo, picados

1 1/2 cucharaditas de jengibre fresco, picado

1 1/2 cucharaditas de sal

4 mitades de pechuga de pollo con hueso y piel Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, mezcla la páprika, chile en polvo, jugo de limón, ajo, jengibre y sal. Unta la mezcla sobre el pollo y colócalos en un recipiente. Marina durante 3 horas. 2. Precalienta el asador o la parrilla a fuego medio. 3. Coloca el pollo en el asador y desecha la marinada. Cocina durante 30 minutos, volteando ocasionalmente, hasta que la piel del pollo se haya quemado un poco y la carne se haya cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.