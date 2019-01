Estofado brasileño de frijoles negros Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este estofado delicioso y fácil puede prepararse durante todo el año. La carne puede omitirse sin sacrificar la calidad del platillo. Sirve caliente y acompaña con una ensalada de espinacas. Ingredientes 1 cucharada de aceite de canola

125 gramos de chorizo, picado

150 gramos de jamón, picado

1 cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo, picados finamente

2 camotes dulces grandes, pelados y picados

1 pimiento rojo, picado 900 gramos de jitomates enlatados, picados y con su jugo

1 chile verde chico, picado finamente

1 1/2 tazas de agua

900 gramos de frijoles negros enteros, sin caldo (de la olla o enlatados)

1 mango, pelado, sin hueso y picado

1/4 taza de cilantro fresco, picado

1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio y cocina el chorizo y el jamón durante 3 minutos. Agrega la cebolla y y cocina hasta que se ablande. Incorpora el ajo y cocina hasta que se haya ablandado, luego agrega los camotes, pimiento, jitomates con jugo, chile y agua. Deja que hierva, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 15 minutos, hasta que los camotes estén suaves. 2. Incorpora los frijoles a la olla y cocina, sin tapar, hasta que se hayan calentado completamente. Agrega el mango y el cilantro, y sazona con sal.

