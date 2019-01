Sopa de garbanzo con tahini Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una sopa sencilla, pero llena de sabor. Esta receta lleva garbanzos y tahini (pasta de ajonjolí). Sirve con trozos de pan pita. Ingredientes 1 1/2 tazas de caldo de pollo, dividido

1 frasco (540 gramos) de garbanzos cocidos

2 cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí)

1 cucharada de mostaza dijon

1 cucharadita de ajo

1/2 pimiento rojo, picado Cómo hacerlo 1. Licua la mitad del caldo de pollo, garbanzos, tahini, mostaza, ajo y pimiento, hasta lograr una pasta suave. 2. Pasa la mezcla a una cacerola a fuego medio. Incorpora el resto del caldo de pollo y cocina hasta que se haya calentado.

