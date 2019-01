Pasta fácil con jitomate y albahaca Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta casi instantánea. Esta pasta deliciosa puede comerse a temperatura ambiente como ensalada. Un platillo sofiscticado y colorido. Ingredientes 500 gramos de pasta de moñito

2 jitomates saladet (roma), sin semillas y picados

1/2 taza de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados finamente

1/2 taza de hojas de albahaca, cortadas en tiritas delgadas

Revuelve la pasta cocida con los jitomates, aceite de oliva, ajo y albahaca. Sazona con sal y pimienta.

