Sándwich de tocino, lechuga y jitomate Tiempo Total 11 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Este sándwich se distingue del resto de su tipo porque el tocino se sazona con una mezcla de mostaza en polvo, curry en polvo y chile seco triturado o en polvo. Ingredientes 2 rebanadas de tocino, cortadas a la mitad

1 cucharadita de mostaza en polvo

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de chile seco triturado o en polvo

2 rebanadas de pan, ligeramente tostado

2 hojas de lechuga

3 rebanadas de jitomate Cómo hacerlo 1. Coloca el tocino en un sartén a fuego medio. Mezcla la mostaza, curry y chile seco. En cuanto voltees el tocino, espolvorea el lado cocido con la mezcla de especias. 2. Coloca la lechuga y el jitomate sobre una de las rebanadas de pan. Pon encima el tocino y cierra el sándwich con la otra rebanada de pan. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

