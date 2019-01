Pollo asado a la naranja Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 El pollo se marina durante varias horas en una mezcla de jugos de naranja, limón verde y limón amarillo, y un toque de miel. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

1/4 taza de jugo de limón amarillo eureka

1/4 de jugo de limón verde sin semilla

3 tazas de jugo de naranja

1/4 taza de hojas de menta o hierbabuena, maceradas

2 cucharadas de miel Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo en un tazón o recipiente grande y báñalo con los jugos de limón amarillo, limón verde y naranja. Espolvorea las hojas de menta encima y rocía con la miel. Tapa y refrigera durante toda la noche. 2. Precalienta el asador o la parrilla a fuego medio. Cuando se haya calentado, barnízalo(a) con un poco de aceite. 3. Coloca el pollo sobre el asador caliente y desecha la marinada. Cocina de 6 a 8 minutos por lado o hasta que esté bien cocido.

