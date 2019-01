Barra de energía casera (power bar) Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Estas barras de energía o power bars son deliciosas y mucho más nutritivas que las barras de granola comerciales. Ingredientes 1 taza de hojuelas de avena instantánea

1/2 taza de harina integral

1/2 taza de cereal de trigo y cebada

1/2 cucharadita de canela molida

1 huevo batido

1/4 taza puré o salsa de manzana 1/4 taza de miel

3 cucharadas de azúcar morena o mascabado

2 cucharadas de aceite vegetal

1/4 taza de semillas de girasol, sin sal

1/4 taza de nuez de castilla, picada

1. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). Forra una charola cuadrada con papel aluminio. Rocía el papel con aceite en aerosol. 2. En un tazón grande, mezcla bien la avena, harina, cereal y canela. Agrega el huevo, puré de manzana, miel, azúcar y aceite. Incorpora las semillas de girasol, nueces y fruta seca. Extiende la mezcla en forma uniforme sobre la charola. 3. Hornea durante 30 minutos o hasta que esþ firme y ligeramente dorada en las orillas. Deja que se enfríe. Utiliza el papel aluminio para levantarla de la charola. Corta en barras o cuadros y consérvalas en refrigeración.

