Sándwich de tofu asado Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Un sándwich vegetariano rápido que se cocina en el horno o el hornito eléctrico. Tofu firme en pa pita con mayonesa, pasta de ajonjolí y jitomate. Ingredientes 2 panes pita

3 cucharadas de mayonesa

3 cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí)

1 jitomate, rebanado

4 rebanadas de tofu firme

1 chorrito de salsa de soya

1. Precalienta la función de asado de tu horno u hornito eléctrico. 2. Corta los panes a la mitad, de forma que tengas 4 piezas redondas. Unta la mayonesa en una mitad de cada una y el tahini en la otra mitad. Coloca las rebanadas de jitomate en las mitades con mayonesa y espolvorea un poco de sal. Coloca 2 rebanadas de tofu en las mitades con tahini y rocía con unas cotas de salsa de soya. Coloca los sándwiches abiertos en una charola para hornear. 3. Hornea hasta que los sándwiches se hayan calentado y el pan se vea ligeramente tostado, alrededor de 4 minutos. Cierra los sándwiches y corta cada uno en 4 pedazos. Sirve inmediatamente.

