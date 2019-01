Ensalada de 3 pimientos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 4 H 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Una mezcla de pimientos de 3 colores con jitomate, pepino y cebolla, aderezada con una vinagreta de hierbas. Esta ensalada debe reposar durante 4 horas, pero es fácil de hacer y vale la pena. Ingredientes 1 pimiento verde, en rebanadas delgadas

1 pimiento rojo, en rebanadas delgadas

1 pimiento amarillo, en rebanadas delgadas

3 jitomates medianos, cuarteados y luego rebanados finamente

1 pepino grande, pelado, sin semillas y en rebanadas finas

1 cebolla, pelada, cortada a la mitad y luego rebanada finamente

1/3 taza de vinagre de vino tinto

3/4 taza de aceite de oliva extra-virgen 1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida

1 cucharadita de azúcar blanca

1/4 cucharadita de orécano seco

1/4 cucharadita de albahaca seca

1//4 cucharadita de mejorana seca

Cómo hacerlo 1. En un tazóno ensaladera grande, revuelve los pimientos verde, rojo y amarillo con los jitomates, pepinos y cebolla. 2. Aparte, bate juntos el vinagre y el aceite de oliva. Sazona con sal, pimienta y azúcar. Incorpora el orégano, albahaca y mejorana. Sigue batiendo hasta que los ingredientes se hayan mezclado perfectamente. 3. Vierte el aderezo sobre los vegetales y revuelve cuidadosamente con una cuchara de madera. Cubre y marina a temperatura ambiente de 1 a 2 horas, moviendo frecuentemente. Refrigera hasta 1 hora antes de servir, luego saca del refrigerador y deja que alcance la temperatura ambiente. Adorna con el perejil picado.

