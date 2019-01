Tortitas de elote con curry Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Estas tortitas fritas de elote son deliciosas y pueden prepararse en un instante. Deliciosas con crema o yogurt, como botana o guarnición. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de curry en polvo, o al gusto

1 huevo

1/2 taza de leche de soya

Sal

1/2 kilo de granos de elote enlatados

1. Cierte la harina y el curry en un tazón mediano. Forma un pozo en la harina y agrega el huevo leche y sal. Mezcla con cuidado. La mezcla debe ser delgada por lo que puede que requiera más leche. Bate con un batidor de globo hasta que no existan grumos. Deja reposar durante 10 minutos. 2. Cubre el fondo de un sartén grueso con aceite y calienta a fuego medio-alto. Incorpora los granos de elote a la mezcla anterior y pásala a cucharadas al sartén con el aceite caliente. Fríé las tortitas hasta que se hayan dorado, alrededor de 2 minutos por lado. Sirve calientes o frías.

