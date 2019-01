Dip de ajo con queso feta Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Para los amantes del ajo. Empieza con 2 dientes de ajo y agrega tanto como quieras. Sirve con pan de pita o verduras frescas, como apio y zanahoria. Ingredientes 1 taza de queso feta, desmoronado

1/2 taza de crema ácida

1/2 taza de yogurt natural

2 dientes de ajo, pelados

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida Cómo hacerlo 1. Coloca el queso feta, crema, yogurt y ajo en el recipiente de una licuadora o procesador de alimentos. Licua o procesa rápidamente hasta que el ajo se haya picado bien. Pasa la mezcla a un recipiente y sazona con sal y pimienta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.