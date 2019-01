Chai sencillo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta receta de chai te va a encantar. El resultado es un té exótico y deliciosamente picoso. Si lo deseas, puedes utilizar una bolsita de té negro en lugar de las hojas sueltas. Ingredientes 1 taza de agua

1 1/2 cucharaditas de azúcar

1 vaina de cardamomo

1 clavo de olor

2 pimientas negras

3 cucharaditas de hojas de té negro

Coloca el agua y el azúcar en una cacerola chica y deja que suelte el hervor. Agrega la vaina de cardamomo, clavo, pimienta y té. Retira del fuego y deja que la mezcla repose de 2 a 3 minutos. Cuela y sirve en una taza y llena con la leche caliente. ¡Siéntate, relájate y disfruta!

