Salsa de habanero Tiempo Total 8 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 64 Esta salsa es picosísima. Utiliza menos chiles habaneros si no la quieres muy picante. Deliciosa en cocteles picosos como el Bloody Mary o el clamato. Ingredientes 12 chiles habaneros, sin semillas y picados

450 gramos de duraznos en almíbar, rebanados

1/2 taza de melaza

1/2 taza de mostaza amarilla

1/2 taza de azúcar morena o azúcar mascabado

1 taza de vinagre blanco

2 cucharadas de sal 2 cucharadas de páprika

1 cucharada de pimienta negra

2 cucharada de comino en polvo

1/2 cucharadita de semilla de cilantro en polvo

1/2 cucharadita de jengibre

1/2 cucharadita de pimienta gorda molida Cómo hacerlo 1. Coloca los chiles, duraznos, melaza, mostaza, azúcar y vinagre en una licuadora o procesador de alimentos. Agrega la sal, páprika, pimienta, comino, semilla de cilantro, jengibre y pimienta gorda. Licua hasta lograr una salsa homogénea. Vierte en frascos limpios y refrigera durante toda la noche antes de usar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

