Palomitas con chile Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Palomitas hechas en casa sin necesidad de artefactos especiales. Cocínalas en una olla con aceite y espolvoréalas con chile en polvo, sal y comino. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

3/4 de taza de maíz palomero

1/4 taza de mantequilla, derretida (opcional)

1/4 taza de levadura nutricional

1 cucharada de chile en polvo

2 cucharadita de comino en polvo

1/2 cucharadita de sal, o al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una olla a fuego medio-alto. Agrega el maíz y tapa la olla. Mueve la olla para que los granos se cubran de aceite. Cuando el maíz empiece a reventar, mueve la olla constantemente hasta que no escuches más ruido. Retira la olla del fuego y pasa las palomitas a un tazón grande. 2. Vierte la mantequilla derretida sobre las palomitas (si decidiste usarla) y espolvorea con la levadura, chile en polvo, comino y sal. Me gusta revolverlas un poco antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

