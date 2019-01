Yogurt con fresas y granola Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Este "parfait" de moras es delicioso durante el desayuno o el almuerzo. En ocasiones me lo como como postre. Puedes utilizar fruta congelada, pero siempre es mejor preparalo con fruta fresca. Ingredientes 3/4 taza de fresas rebanadas

3/4 taza de moras azules

180 gramos de yogurt de vainilla

1 cucharada de germen de trigo

1/2 plátano, rebanado

En un tazón grande, acomoda los ingredientes en capas de la siguiente manera: 1/4 taza de fresas, 1/4 taza de moras azules, 1/3 del yogurt, 1/3 del germen de trigo, 1/3 del plátano y alrededor de 2 cucharadas de granola. Repite el procedimiento de las capas hasa terminar con todos los ingredientes.

