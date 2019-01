Sopa fría de aguacate Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una sopa fría deliciosa que puedes preparar rápidamente durante los días calurosos. Un sabor similar al guacamole y al gazpacho. Ingredientes 1 jitomate maduro, pelado y cuarteado

2 aguacates grandes, pelados, sin hueso y rebanados

1 cebolla chica, cuarteada

1 pimiento verde, picado

1/4 taza de jugo de limón 1 litro de jugo de jitomate

1 1/4 tazas de yogurt natural

Sal, al gusto

1/4 taza de cebollines frescos, picados

Cómo hacerlo 1. Coloca el jitomate, aguacates, cebolla, pimiento verde y jugo de limón en un procesador de alimentos o licuadora. Licua hasta lograr una mezcla cuave. Vierte 1 taza de jugo de jitomate y licua hasta incorporar. 2. Pasa la mezcla a un tazón grande e incorpora el resto del jugo de jitomate y 1 taza de yogurt. Sazona con sal. Refrigera durante 2 horas. 3. Sirve en platos hondos y adorna con yogurt y cebollines. Espolvorea con chile en polvo.

