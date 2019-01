Helado de menta con chispas de chocolate Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Un helado de menta con chispas de chocolate que es DELICIOSO. La leche baja en grasa lo hace un poco más ligero. Ingredientes 2 tazas de leche baja en grasa

2 tazas de crema para batir

1 taza de azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de extracto de menta

3 gotas de colorante artificial verde (opcional)

1. En un tazón grande, mezcla la leche, crema, azúcar, sal, extracto de vainilla y extracto de menta. Bate hasta que el azúcar se haya disuelto. Agrega el colorante artificial. 2. Vierte la mezcla dentro de una máquina para hacer helado y congela de acuerdo al manual del aparato. Despues de 10 minutos de estar en el congelador, agrega las chispas de chocolate. Una vez que el helado ha espesado, alrededor de 30 minutos, pásalo a un recipiente y congela durante 2 horas.

