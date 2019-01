Relish de mango Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Los sabores dulces de este relish convierten a este condimiento en el acompañamiento perfecto para pollos o pescados. Ingredientes 1 mando, pelado, sin hueso y picado

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen

1/2 pimiento rojo, picado

2 cebollas cambray, en rebanadas delgadas

1 cucharada de cilantro picado 1 limón sin semilla, su jugo

1/4 cucharadita de sal

1 pizca de pimienta negra, triturada

1. Mezcla el mango, aceite, pimiento, cebolla cambray, cilantro y jugo de limón en un tazón chico. Revuelve bien. Sazona con sal, pimienta negra y miel. Refrigera o sirve inmediatamente.

