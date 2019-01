Sopa brasileña de frijol negro Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una sopa deliciosa y saludable con un sorprendente toque de jugo de naranja. La mejor forma de romper la rutina a la hora de comer. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

3 tazas de cebolla, picada

8 dientes de ajo, picado (uso separado)

1 cebolla, finamente picada

3 cucharadas de comino en polvo

2 cucharaditas de sal 1 pimiento rojo, finamente picado

1 kilo de frijoles negros enlatados, escurridos y enjuagados

1/2 taza de agua

1 taza de jugo de naranja

1. Calienta el aceite de oliva en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla, mitad del ajo y zanahoria. Sazona con comino y sal. Cocina, moviendo frecuentemente, hasta que la cebolla y la zanahoria estén suaves. Incorpora el resto del ajo y el pimiento rojo. Sigue cocinando hasta que este último esté suave. 2. Agrega frijoles, agua y jugo de naranja. Sazona con chile en polvo. Pasa una porción de la mezcla a la licuadora o procesador de alimentos, y procesa hasta lograr una pasta suave. Procesa parte o toda la sopa, dependiendo de la textura que quieras. Regresa la pasta a la olla y cocina a fuego lento durante 10 minutos más para que los sabores se incorporen antes de servir.

