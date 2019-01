Ponche de frutas frío Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 20 Esta bebida mexicana está llena de sabor. Con o sin fruta flotando en la superficie de tu vaso, siempre será refrescante. Ingredientes 3 naranjas, su jugo

3 limones, su jugo

225 gramos de uvas sin semilla, en mitades

225 gramos de ciruelas, sin hueso y picadas

1 piña, pelada, sin corazón y en trocitos

1 taza de azúcar blanca

4 tazas de té negro, frío

1. En una ponchera grande, mezcla el jugo de naranja, jugo de limón, uvas, ciruelas y piña. Incorpora el azúcar y mueve hasta que se disuelva. Agrega el té y el hielo.

