Dip de cilantro y crema de cacahuate Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Un dip estilo tailandés delicioso y con muchísimo sabor. Se lleva bien con verduras frescas como espárragos, zanahoria, apio o jícama. ¡Pruébalo con pan rústico! Ingredientes 1/2 taza de crema de cacahuate con trozos

1/2 taza de aceite de cacahuate

1/4 taza de vinagre de vijo tinto

1/4 taza de salsa de soya

1/4 taza de jugo de limón 4 dientes de ajo, picados finamente

10 ramas de hojas de cilantro frescas, finamente picadas

2 cucharaditas de chile en polvo

Cómo hacerlo 1. Coloca la crema de cacahuate, aceite de cacahuate, vinagre de vino tinto, salsa de soya y jugo de limón en un procesador de alimentos o licuadora. Incorpora el ajo, cilantro, chile en polvo y jengibre. Procesa hasta lograr una pasta suave. Cubre y refrigera hasta antes de servir.

