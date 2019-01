Salsa para pizza fácil y rápida Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 24 Una receta de salsa para pizza que es fácil y rápida. Prepárala en cuestión de cinco minutos sin necesidad de utilizar la estufa. Ingredientes 425 gramos de salsa de jitomate italiana (envasada o enlatada)

170 gramos de pasta de jitomate enlatada

1 cucharada de orégano molido

1 1/2 cucharaditas de ajo picado

1 cucharadita de páprika Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla la salda y pasta de jitomate hasta lograr una consistencia suave. Incorpora el orégano, ajo y páprika. Mezcla bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.