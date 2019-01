Sopapillas caseras Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta receta es fácil de preparar. Las sopapillas se sirven normalmente con algo dulce, como miel o azúcar con canela, pero hay quienes las comen con guacamole o frijoles en lugar de totopos de maíz. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca de cerdo, manteca vegetal o mantequilla

3/4 de taza de agua

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca de cerdo, manteca vegetal o mantequilla

3/4 de taza de agua

2 tazas de aceite vegetal para freír Cómo hacerlo 1. Cierne juntos la harina, polvo de hornear y sal sobre un tazón grande. Incorpora la manteca o mantequilla y mezcla hasta lograr una consistencia grumosa. Incorpora el agua y mezcla con las manos hasta formar una masa. Amasa ligeramente sobre una superficie enharinada. Corta la maza en 12 piezas y forma bolitas. Cubre y reserva. 2. Calienta el aceite en un wok o freidora eléctrica hasta que alcance los 190° centígrados (375° F). 3. En una superficie ligeramente enharinada, extiende las bolas de masa hasta formar cículos delgados. Corta cada círculo en triángulos. Fríe en aceite caliente hasta que se hayan dorado, volteando cuando la masa se infle. Retira y escurre bien sobre toallas de papel.

