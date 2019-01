Sardinas frescas estilo Nápoles Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Las sardinas se fríen hasta que quedan doradas, luego se bañan en una vinagreta de vino blanco con ajo y se sirven con hojas de menta o hierbabuena. Sirve esta botana o entrada con un buen vino blanco. Ingredientes 1 kilo de sardinas frescas

1 taza de harina

3/4 de taza de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

1 taza de vinagre blanco

1 taza de vino blanco

1/2 taza de hojas de menta o hierbabuena Cómo hacerlo 1. Corta la cabeza y retira la columna vertebral de las sardinas. Enjuaga y seca con toallas de papel. Pásalas por la harina, sacudiendo el exceso. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, fríe las sardinas (unas cuantas a la vez) hasta que queden doradas y crujientes. Pásalas a un platón y mantenlas calientes. 3. En otro sartén a fuego medio, calienta un poco de aceite. Agrega el ajo y cocina durante alrededor de 30 segundos. Agrega el vino y el vinagre y deja que la mezcla hierva ligeramente, moviendo ocasionalmente. Cuando el líquido se haya reducido a la mitad, vierte la salsa sobre las sardinas y espolvorea con las hojas de menta. Deja que repose durante 1 hora antes de servir para que las sardinas de marinen bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.