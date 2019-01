Canapés de camarón fritos Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Estos canapés fritos de camarón son siempre la botana favorita de la fiesta. Lo mejor de todo es que son fáciles de hacer. Ingredientes 1/2 kilo de camarón precocido, pelado, desvenado y picado

1 cucharadita de jengibre fresco, rallado

1 cucharadita de sal

4 cucharaditas de fécula de maíz

2 cucharaditas de salsa de ostión

2 huevos, batidos

12 rebanadas de pan, sin las orillas

Mezcla el camarón con el jengibre, sal, fécula de maíz, salsa de ostión y huevos. 2. Corta cada rebanada de pan en 4 cuadritos y acomódalos sobre una charola para hornear. Unta la mezcla de camarón sobre cada cuadrito y refrigera durante por lo menos 15 minutos. 3. En un wok o freidora, calienta el aceite a 185° centígrados (365° F). Coloca cuidadosamente los trozos de pan en el aceite caliente, con el camarón hacia abajo, y fríe hasta que se hayan dorado. Retira del aceite y escurre sobre toallas de papel.

