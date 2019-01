Té de naranja y especias Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una mezcla interesante de té negro, cáscara de naranja seca y especias que puedes preparar para dar como regalo. Ingredientes 1 raja de canela, en pedazos

5 clavos de olor enteros

2 cucharadas de cáscara de naranja seca

2 pimientas negras enteras

6 bolsitas de té negro, sin cordón Cómo hacerlo 1. En un tazón pequeño coloca la canela, clavos, cáscara de naranja y pimientas. Coloca esta mezcla junto con las bolsitas de té en un trozo de manta de cielo, y amárralo con un pabilo. 2. Para preparar el té, hierve 8 tazas de agua. Agrega la mezcla en la manta de cielo y deja que repose durante 5 minutos.

