Limonada con miel Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una bebida refrescante para un día caluroso. Te sugiero que ajustes la cantidad de azúar a tu gusto. Sirve fría sobre cubitos de hielo. Ingredientes 1 taza de jugo de limón

5 tazas de agua

2/3 de taza de azúcar refinada, o al gusto

Mezcla el jugo de limón, agua, azúcar y miel en una jarra. Revuelve hasta que el azúcar se haya disuelto. Refrigera hasta que se haya enfriado.

