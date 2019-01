Fajitas de pollo con limón y canela Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Picosas, adictivas y fáciles de preparar. No podrás parar de comerlas. Las papas se colocan sobre las fajitas. Sirve con salsa y cilantro. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

1 cucharada de canela molida

Sal y pimienta al gusto

2 papas grandes, peladas y cortadas en cubos

1/4 taza de aceite de canola 1 cebolla amarilla grande, pelada y picada

1 cucharada de chiles jalapeños picados

1 limón, su jugo

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados. 2. Coloca las papas en un refractario. Rocía con aproximadamente la mitad del aceite y sazona con sal. Hornea de 30 a 40 minutos, hasta que se hayan ablandado. 3. Mientras, sazona el pollo con la canela, la sal y la pimienta. Coloca las pechugas en otro refractario y hornea durante 30 minutos hasta que los jugos salgan claros. Deja enfriar y desmenuza. 4. Calienta el aceite restante en un sartén a fuego medio. Saltea la cebolla y el ajo hasta que se hayan ablandado. Incorpora el pollo desmenuzado, el jalapeño y el jugo de limón. Cocina hasta que todo se haya calentado. 5. Sirve el pollo y las papas en las tortillas calientes.

