Sangría blanca Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 32 ¡EXQUISITA! Sangría con vino blanco y rebanadas de mango y naranja. Mi bebida favorita para los días calurosos del verano. Ingredientes 120 mililitros de licor de durazno

120 mililitros de cognac

50 gramos de taza de azúcar refinada

4 naranjas, en rodajas

2 mangos, pelados y rebanados

4 botellas (de 750 mililitros cada una) de vino blanco seco, frío

1. Mezcla el licor de durazno, cognac, azúcar, naranja y mango en una jarra. Enfría durante por lo menos 1 hora. 2. Vierte la mezcla de la fruta dentro de una ponchera grande. Incorpora el vino blanco y el refresco ginger ale.

