Licor de crema irlandesa Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 51 Mejor que el Bayleis®, esta receta le gusta mucho a mi familia y amigos. Puede conservarse durante varias semanas en el refrigerador. Sirve sobre hielo. Ingredientes 1 botella (750 mililitros) de whiskey irlandés

245 gramos de chocolate de leche

2 latas (397 gramos cada una) de leche condensada

2 latas (378 gramos cada una) de leche evaporada

2 1/2 tazas de crema para batir

1/4 cucharadita de café instantáneo Cómo hacerlo 1. Vierte una pequeña cantidad de whiskey en un tazón grande. Derrite el chocolate a baño María, moviendo constantemente, hasta que quede suave. Mezcla el chocolate derretido con el whiskey en el tazón. Incorpora poco a poco las leches condensada y evaporada. Incorpora la crema, café instantáneo y el resto del whiskey. 2. Vierte la mezcla dentro de 3 botellas de 750 mililitros cada una, cierra y conserva dentro del refrigerador. Sabe mejor si la refrigeras durante por lo menos 1 mes antes de usarla. Para servir: agita bien la botella y sirve en vasos old fashion sobre hielo triturado.

