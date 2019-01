Estofado de frijol, garbanzo y elote Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este estofado es bastante sabroso por su cuenta, pero también lo puedes servir sobre una capa de pasta o arroz. Ingredientes 1 taza de frijoles pintos secos

1 taza de frijoles negros secos

1 taza de frijoles de garbanzo secos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

4 dientes de ajo, machacados 1 cucharada de comino molido

400 gramos de jitomates enlatados, triturados

2 tazas de granos de elote frescos

1/2 cucharadita de canela en polvo

Sal y pimienta al gusto

Chile en polvo al gusto Cómo hacerlo 1. Enjuaga los frijoles pintos, frijoles negros y garbanzos. Colócalos en un recipiente grande y cubre con agua. Remoja durante toda la noche. 2. Escurre los frijoles y los garbanzos y colócalos en una olla grande. Cubre con agua y deja que hiervan durante 1 hora o hasta que se hayan ablandado. Puede que sea necesario agregar más agua durante el proceso de cocimiento para evitar que se sequen. 3. Calienta el aceite en una cacerola chica a fuego medio-alto. Saltea las cebollas y el ajo hasta que la cebolla quede transparente. Incorpora el comino. Agrega a los frijoles la cebolla, ajo y jitomates. Deja que hiervan durante 20 minutos. Ägrega el elote y la pimienta. Cocina durante 15 minutos más. Sazona con sal, pimienta y chile en polvo al gusto antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.