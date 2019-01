Plátanos machos fritos Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Los plátanos machos fritos es algo que se disfruta en muchas partes del mudo. Pruébalos una vez y te volverás adicto. Plátanos machos maduros son los mejores para esta receta. Ingredientes 1 litro de aceite para freír

2 plátanos machos Cómo hacerlo 1. Precalienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. 2. Pela los plátanos machos y córtalos a la mitad. Rebana las mitades a lo largo en piezas delgadas. 3. Fríe hasta que queden dorados y suaves. Escurre el exceso de grasa con toallas de papel.

