Sopa de papa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 7 Esta sopa es una crema de papa en una base de caldo de pollo con leche y el sabor incomparable de la mantequilla. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cebolla grande, picada

6 tazas de papas, cocidas y machacadas

1 litro de caldo de pollo

1. Derrite la mantequilla en una olla mediana a fuego bajo y sofríe las cebollas hasta que se hayan ablandado. Incorpora las papas machacadas y agrega poco a poco el caldo de pollo. Mueve y agrega la crema sin dejar de mover (utiliza más o menos según lo cremosa que la quieras). Concina hasta que todo se haya calentado y sazona con sal y pimienta al gusto.

