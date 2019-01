Salsa picante de jalapeño Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Salsa picante hecha en casa con chiles jalapeños y vinagre. Si lo deseas, puedes utilizar chiles serranos en lugar de jalapeños. Ingredientes 1 cucharadita de aceite vegetal

20 chiles jalapeños frescos, en rebanadas

3 dientes de ajo, finamente picados

1/2 taza de cebolla, finamente picada

3/4 cucharadita de sal

2 tazas de agua

1. Coloca el aceite, chiles, ajo, cebolla y sal en una cazuela esmaltada a fuego alto. Saltea durante 4 minutos. Agrega el agua y cocina durante 20 minutos más, moviendo constantemente. Retira del fuego y permite que se enfríe a temperatura ambiente 2. Pasa la mezcla a un procesador de alimentos o licuadora y licua hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Con la licuadora encendida, agrega el vinagre lentamente. 3. Vierte la mezcla dentro de un frasco esterilizado con tapadera hermética. Esta salsa dura hasta 6 meses en refrigeración.

