Mantequilla de ajo Tiempo Total 3 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Esta receta de mantequilla de ajo con queso crema es tan buena que hasta mi abuelita me la pidió. Deliciosa sobre pan rústico ligeramente tostado... o como dip. Ingredientes 250 gramos de queso crema, suavizado

1/2 taza de mantequilla, suavizada

2 cucharadas de perejil picado

2 cucharadas de cebolla picada

1. Mezcla el queso crema y mantequilla hasta que se hayan integrado perfectamente. Agrega el perejil, cebolla y ajo. Mezcla bien. 2. Refrigera de 1 a 3 horas. La mezcla resulta más sabrosa entre más tiempo se refrigere.

