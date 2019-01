Bistec al ajo y la pimienta Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Una mezcla de ajo y pimienta bastante sencilla, pero que realza el sabor del bistec de una forma bastante agradable. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo, pelados y machacados

1 cucharada de pimienta negra, triturada

1 kilo de bistec de res 3 1/2 centímetros de grueso (sin grasa) Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador a fuego alto y engrasa ligeramente la parrilla. 2. Mezcla el aceite de oliva, ajo y pimienta. Unta sobre ambos lados de los bisteces. 3. Coloca los bisteces en el asador caliente. Cocina durante 10 minutos por cada lado, o hasta lograr el término deseado.

