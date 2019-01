Puré de manzana delicioso Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una receta de puré o salsa de manzana verdaderamente deliciosa. Utilízalo para hacer pays, pasteles, comerlo por su cuenta, sobre helado de vainilla o chuletas de puerco. Ingredientes 2 manzanas, peladas y ralladas

1 cucharadita de canela en polvo

1/4 de taza de agua

1. Coloca la manzana en una cacerola mediana a fuego medio. Espolvorea con la canela y agrega el agua. Cocina hasta que la manzana esté suave y aguada. 2. Incorpora el azúcar y mezcla bien.

