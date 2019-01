Salsa de queso gorgonzola Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una receta de salsa para pasta exageradamente fácil y rápida. Sírvela también con pollo o camarones. Si quieres hacerla light, sustituye la mitad de la crema con leche y agrega 1 cucharada de fécula de maíz para espesar. Ingredientes 1 1/2 tazas de vino blanco

1 1/2 de taza de crema

2 cucharadas de queso parmesano, rallado

120 gramos de queso gorgonzola, desmoronado

1 pizca de nuez moscada molida

Calienta el vino en una cacerola a fuego medio, hasta que se haya reducido a la mitad. Agrega la crema, reduce el fuego y cocina hasta que la mezcla se haya reducido a dos tercios. Agrega el queso parmesano, gorgonzola y nuez moscada. Mueve hasta que los quesos se derritan y se forme una salsa cremosa.

