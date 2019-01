Pollo en salsa de vino tinto Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una salsa de vino tinto con azúcar mascabado, ajo páprika, sal y pimienta hace de este platillo algo descaradamente delicioso. Una receta para gustos refinados. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de ajo, finamente picado

1 1/2 kilo de pechugas de pollo, sin piel ni hueso

1 cucharada de páprika

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de vino tinto

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio alto. Cocina eajo en el aceite hasta que quede suave. Coloca las pechugas de pollo en el sartén y cocina durante aproximadamente 10 minutos por lado, hasta que hayan perdido su color rosa y sus jugos salgan claros al picarlas con un tenedor o cuchillo. 2. Escurre el aceite del sartén. Espolvorea el pollo con la páprika y el azúcar. Vierte el vino alrededor del pollo. Tapa y cocina a fuego lento entre 15 y 20 minutos. Baña el pollo con la salsa de vino mientras se cocina. Sazona al gusto con sal y pimienta.

