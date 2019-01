Dulce de leche Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 32 Un dulce típico de Argentina, un poco parecido a la cajeta mexicana. Puedes comerlo solo o utilizarlo para rellenar pasteles, servirlo sobre plátanos, helado o cualquier otro postre. Esta receta es muy fácil. Ingredientes 3.75 litros de leche

1 vaina de vainilla

900 gramos de azúcar estándar

1 cucharadita de bicarbonato Cómo hacerlo 1. Coloca la leche en una olla a fuego medio-alto. Cuando empiece a hervir, retírala del fuego y cuélala con una manta de cielo. Regrésala a la olla. 2. Corta la vaina de vainilla a la mitad y deja caer las semillas dentro de la olla. Incorpora el azúcar y enciende de nuevo a fuego medio-alto, moviendo constantemente hasta que el azúcar se haya disuelto. Cuando la mezcla empiece a hervir de nuevo, incorpora el bicarbonato. Reduce el fuego a medio, moviendo constantemente hasta que la mezcla espese. Cuando al movimiento de la cuchara o pala de madera puedas ver el fondo de la olla y la mezcla tenga un color café claro, retirírala del fuego. 3. Coloca la olla en un baño de hielo y mueve constantemente hasta que el dulce se haya enfriado. Vierte dentro de frascos esterilizados y mantenlo en refrigeración. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

