Helado de chocolate aterciopelado Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Si te gusta la nieve de chocolate, te encantará este helado con la textura de un mousse congelado. Esta receta contiene huevos crudos, por lo que no lo recomendamos a mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos. Ingredientes 1/3 de taza de azúcar refinada

1/3 de taza de cocoa

3 yemas de huevo, batidas

2 2/3 de crema para batir

1/3 de taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar y la cocoa en un tazón grande. Agrega las yemas de huevo y bate con la batidora eléctrica. Agrega la crema poco a poco, batiendo bien después de cada adición. Refrigera la mezcla para que se enfríe. 2. Mientras, ralla las chispas de chocolate con un procesador de alimentos, hasta que queden bien finas. Incorpora a la mezcla de la crema. Congela dentro de la máquina para hacer nieve, según las instrucciones del aparato. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.