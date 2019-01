Cáscara de naranja cubierta Tiempo Total 9 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Esta receta es bastante versátil ya que puedes sustituir la cáscara de naranja por cáscara de limón, lima o toronja. También puedes duplicar la cantidad de ingredientes fácilmente. Ingredientes 1/2 taza de cáscara de naranja, cortada en tiras

1/2 taza de azúcar refinada

En una cacerola chica, calienta el azúcar y 1/4 de taza de agua a fuego alto hasta que empiece a hervir. Agrega la cáscara de la naranja a la mezcla de azúcar. Reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 15 minutos, o hasta que el azúcar se haya disuelto. Saca la cáscara de naranja con una espumadera y permite que se seque durante toda la noche sobre una rejilla de alambre. Almacena en un recipiente con tapadera.

